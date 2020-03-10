【新冠肺炎】聯合國：疫情或令全球經濟蒸發2萬億美元

聯合國的經濟學家警告，新冠肺炎疫情在全球肆虐，或令全球經濟今年蒙受1至2萬億美元(7.8萬至15.6萬億港元)的損失，呼籲各國政府加強支出以紓緩疫情所帶來的衝擊。

外電引述聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)的報告指出，新冠肺炎疫情將令一些國家經濟陷入衰退，也將令全球整體經濟增長大幅放緩，或遠低於被視為衰退門檻的2.5%，若增長放緩至2%以下，恐怕會造成大約1萬億美元的損失，而在最壞情況下，損失會高達2萬億美元。

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