中銀航空租賃購買22架波音787-8飛機
2020年03月10日 12:02
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中銀航空租賃(02588)公布，其全資附屬BOC Aviation(USA) Corporation與Boeing Capital Corporation及American Airlines, Inc.訂立協議，公司向波音公司購買22架波音787-8飛機並將飛機租賃予American Airlines。飛機先前應由BCC購買並租賃予American Airlines。
22架波音787-8飛機計劃於2020年及2021年交付。
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