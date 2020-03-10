中銀航空租賃購買22架波音787-8飛機

中銀航空租賃( 02588 )公布，其全資附屬BOC Aviation(USA) Corporation與Boeing Capital Corporation及American Airlines, Inc.訂立協議，公司向波音公司購買22架波音787-8飛機並將飛機租賃予American Airlines。飛機先前應由BCC購買並租賃予American Airlines。

22架波音787-8飛機計劃於2020年及2021年交付。

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