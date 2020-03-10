【高盛推介】美團小米波動曾倒跌 輪證部署
2020年03月10日 12:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：2月份國內手機總體出貨量按月大跌70%，相關股份走勢相對落後，小米集團低見11.58港元近1個月低位。
另外，美團點評周二(10日)早段低見94.05元，是自去年11月的低位，其後股價反彈。
即市見今早資金趁股價走低見留意小米及美團認購證，希望趁低吸納。
投資者如看好小米，市場上有1兌1及5兌1的產品選擇，1兌1的產品一般面值較高，而5兌1證則面值較低，部分面值低於0.25元的產品更能提供高敏感度，更能緊貼股價的走勢，可留意高敏感度小米購證(19968)，行使價12.9元，2020年9月23日到期，實際槓桿4.8倍。
高槓桿的選擇則可留意稍為價外的小米購證(21671)，行使價13.4元，2020年7月15日到期，實際槓桿6.2倍。
牛證則可留意小米牛證(59879)，收回價11.18元，行使價10.78元，換股比率10，槓桿比率10倍，相近收回價產品中槓桿最高。
投資者如看好美團，現階段可留意中年期、低街貨的選擇，貼價高槓桿可留意美團購證(22273)，行使價98.85元，2020年6月15日到期，實際槓桿6.7倍，行使價96至105元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
中長期證則可留意美團購證(21474)，行使價102.9元，2020年7月27日到期，實際槓桿5.9倍，相近條款產品中槓桿最高。
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