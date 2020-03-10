【零售浩劫】佐丹奴去年盈利跌半　銷售額挫一成

期內毛利率下滑0.3個百分點至58.7%。銷售額48.52億元，按年跌11.9%，原因是中美貿易糾紛，地區性社會事件以及異常暖冬等多種宏觀因素影響了零售環境和消費者信心，其影響在內地和香港的銷售尤為顯著。由於銷售額下降，存貨對成本流轉日數增加11日，至100日。

該公司指，今年初的新冠肺炎疫情蔓延將損害上半年的區域零售業務，尤其是內地及香港。疫情爆發適逢傳統農曆新年購物潮，令集團年度業績雪上加霜。該公司預期新冠病毒將於今年第一季度持續對業務造成嚴重影響。中美貿易糾紛及地區社會事件等2019年的遺留問題，仍會嚴重影響2020年的前景。

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