九龍倉去年基礎盈利大跌近六成

期內，基礎淨盈利減少58%，至27.1億元，主要因為就現行市況下評估若干內地發展物業之可變現淨值產生減值虧損而作出37.9億元撥備。除內地投資物業外，所有分部皆錄得盈利下降。

集團收入減少20%至168.74億元，主要因為已落成確認入帳的內地項目減少導致發展物業收入下跌45%；營業盈利減少10%至78.69億元。

附屬所擁有的發展物業確認入帳的收入下跌45%，至70.54億元；營業盈利下跌43%至31.97億元。

酒店收入增加14%至5.3億元，營業盈利下跌41%，至5,300萬元，主要因為長沙尼依格羅酒店錄得初期虧損及酒店管理費減少。

物流收入減少1%至25.97億元，營業盈利下跌14%至5.13億元，主要因為現代貨箱碼頭有限公司在香港處理的吞吐量下降。

已簽約發展物業銷售總額(計入應佔合營公司項目)下跌13%，至243.2億元。內地已簽約銷售額下跌13%至199.22億元人民幣，收入跌33%至148.06億元。

按應佔份額計算，香港已簽約銷售額為20.81億元，主要來自Mount Nicholson項目。確認入帳銷售額減少29%至11.8億元，作出6.69億元的營業盈利貢獻。在新的會計準則下銷售額由簽署正式協議時確認推遲至於轉讓完成時確認，因此推遲確認11.84億元的應佔銷售額。

公司指出，新冠肺炎疫情爆發，全國採取防控措施，導致2020年以經濟活動空前衰退開局。發展物業的銷售及興建大規模陷入近乎停頓。政府指示臨時關閉，再加上給予租戶租金紓緩措施，損害投資物業表現。酒店入住率下降至個位數，收入按年驟降98%。華南生產基地尚未全線復產，遠遠未及帶動貨運流量。今年第1季生意大勢已去，即使市場迅速回復正常，第2季恐難大幅改善。由於目前中美關係緊張、全球經濟不穩，全國必須傾力重建經濟，料今年年底前情況未能回穩。

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