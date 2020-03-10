時代中國：今年銷售目標830億人幣　網上賣樓成趨勢

集團全年銷售目標830億元人民幣(下同)。若以集團去年合同銷售金額784億元計算，按年僅增5.86%。倘與去年銷售目標750億元比較，則按年升10.66%。岑釗雄指出，今年推出的項目可售貨值約為1,400至1,500億元，在不低於去年投資的基礎上，今年買地預算額度定於250至300億元。

「舊城改造」方面，他表示，去年有10個項目完成轉化，其中8個項目已經變成新增土地儲備，期望今年完成的項目數量較去年的基礎上提升。隨着舊城改造項目續步轉化，料可改善整體毛利率。

另他表示，去年平均融資成本約為7.4至7.5%，料今年在新的融資安排下，置換舊債後融資利率會降低至7%以下。

中國多個省市因應疫情叫停樓盤銷售活動，令房企不得不轉戰網上賣樓。岑表示，集團大力推進網上的認購及銷售，正鼓勵客戶使用網上平台。雖現時網上交易佔比「不算特別大」，但網上賣樓是未來的趨勢，網上買樓人會增加。

對於2018年提及的「千億規模」銷售目標，他指出，內部已經不認為是重要的目標，又言「即使今年不會實現，明年也會實現」。

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