半日沽空金額93億元　騰訊佔11%

半日共有612隻股份被沽空，涉及金額93.14億港元，佔大市成交12.25%。騰訊沽空金額10.3億元，佔沽空總額11.07%；阿里巴巴沽空金額6.32億元，佔沽空總額6.8%；盈富基金沽空金額6.31億元，佔沽空總額6.78%；滙豐控股沽空金額4.75億元，佔沽空總額5.11%；建設銀行沽空金額4.21億元，佔沽空總額4.53%。

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