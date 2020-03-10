【瑞通推介】油股未有大力反彈　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：油價暴挫拖低全球股市，加上新型肺炎疫情於歐美迅速擴散，美股隔晚曾觸發停市機制，最終下挫2,013點或7.7%，收報23,851點。美股收市後，美國總統特朗普指將公布重大經濟措施，道指期貨周二(10日)早段反彈約600點。

恒指周一(9日)一度跌穿25,000點大關，最終收跌1,106點或4.2%，報25,040點，成交增至近1,700億元。周二早段最多回升逾300點，一度逼近25,400點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2.1億元，反映投資者預期大市將見技術性反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

油組減產協議告吹，沙特阿拉伯發動價格戰並揚言增產，國際油價急瀉。中國海洋石油周一低開於8.3元，急瀉21.8%，已見全日低位，其後跌幅略為收窄，收市挫超過17%，報8.79元，重返約4年前水平。該股周二早段曾反彈約3%，重上9元關。周一分別有470萬和184萬元淨流入其好倉和淡倉。

騰訊控股周一失守10天和50天線，收跌4.6%於377.4元，盤中曾挫5.6%至373.6元。股份周二早段曾回穩，高見382.8元，其後轉為偏軟，未能企穩380元關口。集團將於下周三(18日)公布去年業績。周一有超過6,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾3,500萬元淨流出。

阿里巴巴周一以全日低位193.5元收市，下挫半成，成交額大增至111億元，其中沽空金額急升至37.86億元。周一其開市及收市價均於全日低位193.5元，技術上出現長避雷針信號，技術走勢轉弱。股份周二早段回升逾1%，一度重上197元，後市留意能否突破200元關口阻力。周一分別有超過4,700萬和820萬元淨流入其好倉和淡倉。

內地疫情有緩和迹象，加上市場繼續憧憬內地短期將減息降準救市，A股周一跌勢相對歐美股市溫和，南方A50周一下跌4.1%收市，收報14.2元，一舉跌穿多條均線，周二早段曾升逾2%至14.5元以上，收復10天、20天和250天線。周一有74萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有94萬元淨流出。

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