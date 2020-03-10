【深度解構】當油價平過水？對你有咩影響？

沙特及俄羅斯在減產石油問題上「攬炒」，令國際油價顯著急挫。國際原油一桶相當於42美制加侖，即約158公升，以近日紐約期油價格曾低見每桶27.34美元計，即約213港元，即每升才1.3元，故有網友笑言，油價跌到仲平過水…。到底，油價大跌，對你有咩實際影響？

【成本下降】

油價大跌，理論上有助降低企業的生產成本和消費者的支出，例如機票的燃油附加費可能有下調空間，航油下跌意味票價亦有下調空間，有利消費意欲和經濟增長。不過，如今新冠肺炎疫情仍在全球擴散，經濟活動大受影響，機票「廁紙價」都冇人吼，故油價急跌在企業和消費者成本上的效益，並未能作即時反應。

【資產降價壓力增加】

反而，油價下跌對於油企盈利、美國能源業利益、以及債務危機的風險上升等負面影因素，已即使反映在股、債等資產價格身上。事實上，油價大跌，產油國的收入大減，或須加快在全球出售資產套現應付財務壓力，這使得全球資產價格持續下跌，凡擁有資產的投資者，都會受到影響，包括各位打工仔的強積金表現。

【對傳統汽車銷情有利】

由於油價大跌，預計汽油價格會同方向向下調整，有利傳統汽車銷售，卻不利新能源汽車銷售，政府可能須要加大對新能源汽車行業的補貼及配套建設，才能支持新能源汽車業持續發展，想換車的車主可以留意，亦有望紓緩職業司機的營業壓力。

【提防通縮】

外電引述經濟師指出，對中央銀行而言，油價大跌對通脹和通脹預期的打擊，非但不受歡迎，而且時機也不對，還會提高通縮風險，更進一步壓縮其有限的貨幣政策空間。值得注意的是，雖然此次油價暴跌的近因是供應增加，但油市早已遭受疫情造成的需求疲弱打擊，需求驅動的油價下跌是全球增長疲弱的結果，而不是強勁擴張的催化劑。

在消費者的角度，經濟差難搵食，物價回落有助降低生活開支唔係壞事，但若然長期通縮，又會產生的問題，就係大家都唔敢消費，因為愈遲買可能愈平，需求疲弱下，資產價格下調力難消，咁經濟就更加閉翳！

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