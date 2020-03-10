【高盛推介】友邦滙豐見近期低位　可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險將於周四(12日)公布業績，市場預期去年純利介乎56.37億至70.63億美元，按年升1.17至1.75倍。惟股價近日走勢疲弱，周二(10日)早段低見70.35港元，跌至1年的低位，走勢明顯較大市落後。

另一大藍籌股滙豐控股亦走勢落後，周二早段低見48.4元，見近3年的低位。

兩股近日走勢比大市落後，亦吸引部分資金以其認購證博取反彈，以過去5個交易日計，友邦認購證有約1,400萬元流入，是同期第三大資金流入的個股相關資產，而滙豐認購證同期亦有約800萬元流入。

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