埋單計數！全球富豪身家周一大縮水　亞洲首富換位...

周一(9日)投資者們經歷了「血色星期一」，全球股市大冧，紐約期油價格更曾跌見每桶27.34美元。腥風血雨之下，全球500名富豪身家周一單日共蒸發了2,385億美元(約1.86萬億港元)，為該指數有紀錄以來最大金額，更累及亞洲區首富都要換人。

根據彭博億萬富翁指數，全球首富亞馬遜創辦人貝索斯的身家，單日蒸發55.6億美元，排名第二的微軟創辦人蓋茨身家蒸發51.2億美元，奢侈品牌LVMH集團總裁伯納德(Bernard Arnault)身家蒸發43.6億美元，排行第三位。

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