2月份辣招稅收僅7.86億　創稅項開始徵收以來新低

樓市氣氛急瀉，三辣稅收跌至新低。據稅務局資料顯示，2月份三項物業辣招稅收約7.86億元，較1月跌4.1%，連跌4個月，稅額創2014年6月後，三稅項開始徵收後新低，同期有關成交僅約835宗，按月少39.1%，宗數創2016年7月後最低。

期內要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅、以及非住宅物業的雙倍印花稅的稅額，按月跌10%至約5.4億元。涉及物業成交共755宗，較1月急挫近40%，稅額及宗數同創2014年7月後新低。

此外，須付買家印花稅買賣，按月少23.5%至62宗，涉及稅額同期反升17.9%至2.35億元。另涉及額外印花稅的交易則按月減少16宗，2月僅錄18宗，宗數創2012年2月後新低，稅額跌約46.4%至約1,028.9萬元。

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