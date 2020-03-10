淡友小心！特朗普周三凌晨或有重大宣布

外國傳媒報道，就在市場創下十年多來最大跌幅數小時後，美國總統特朗普周一(9日)表示，將尋求下調薪俸稅，並向受新冠疫情衝擊的行業提供「極具實質性的紓困措施」，在是否需要採取經濟刺激計劃問題上的立場發生轉變。

特朗普在白宮新聞發布會上稱，計劃與議員討論後，在周二(10日)的新聞發布會上宣布「非常重大」的行動來支持經濟。「明天下午(即香港時間周三(11日)凌晨)我會在這裏，宣布一些重要的經濟措施。」

他指出，想幫助那些領取時薪的人，他們可能會因為不能出門而賺不到工資，「讓他們不會因為並非自己的過錯而受罰。」

報道指出，目前尚不清楚白宮正在討論的方案，是否足以遏制住拋售潮，私營部門，尤其是航空和郵輪公司，正在呼籲更多紓困措施。

財長姆紐欽周一在白宮的新聞發布會上重申，近期的市場波動「不像金融危機」，並指出「石油市場的價格戰」是美國股市動盪的根源。 他補充，自己每天都與聯儲局主席鮑威爾溝通，而且總統承諾將動用「所有工具」來幫助經濟。

他稱，本周晚些時候銀行業高管將來白宮，並補充政府重點關注因疫情只能呆在家中的工人，以及需要流動性的小企業。

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