呢個時候　有咩好得過成功跳槽兼有人工加？

2020年03月10日 14:20
  • 東網電視
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    新冠肺炎疫情肆虐下，經濟疲弱，局部停市，人流減少，各行各業都出現減薪甚至裁員潮，打工仔真係苦！不過，絲絲近日見到一份上市公司通告，睇完識得笑！
    話說中國天然氣集團(00931)於3月9日發出通告，補充3月6日公布執行董事辭任及更換公司秘書之公告，指該高層停止該公司工作的原因，是「他找到了一份薪金更高的工作」。
    呢個咁慘淡的經濟景氣，能夠成功跳槽，仲有人工加，應該值得高興。不過，上市公司咁坦白解釋高層辭任原因，又比較少見。
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