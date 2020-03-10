呢個時候 有咩好得過成功跳槽兼有人工加？

新冠肺炎疫情肆虐下，經濟疲弱，局部停市，人流減少，各行各業都出現減薪甚至裁員潮，打工仔真係苦！不過，絲絲近日見到一份上市公司通告，睇完識得笑！

呢個咁慘淡的經濟景氣，能夠成功跳槽，仲有人工加，應該值得高興。不過，上市公司咁坦白解釋高層辭任原因，又比較少見。

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