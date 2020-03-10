人民幣速遞：渣打料首季企6.93　未來保持穩定

渣打研究報告指出，衡量人民幣國際化的人民幣全球化指數(RGI)1月份升至2,149點，按月上升13點或0.6%，惟相關數據仍未計及新冠肺炎影響。

渣打認為，人民幣全球化指數回升，反映貿易戰拖累離岸人民幣活動於去年第四季收縮後，目前情況已轉趨穩定。數據顯示，在岸資產的中國境外持有量，已連續第13個月增加。

該行展望，作為人民幣貿易結算功能的「跨境支付」，最容易受到肺炎引起的全球需求下行及供應鏈中斷影響，例如內地首2個月的出口按年下跌逾17%。

該行續指，新冠肺炎在內地的傳播速度正在放緩，而中國以外的各地央行紛轉趨「鴿派」，支持人民幣轉強，不過內地政府可能不願人民幣急劇升值，以免影響肺炎疫情過後的經濟恢復進度，預計人民幣於可見將來將保持穩定，維持首季及第二季人民幣兌每美元目標價為6.93及6.86。

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