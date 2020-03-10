新盤動向：愛海頌推出價值9.8萬足金優惠吸客

何家欣(左)

為回饋買家，推出「幸福金元寶」優惠，3月14日起首5名指定單位買家，可獲贈逾5両重足金金元寶，每名價值9.8萬元。配合市況回暖，第5座30個單位將加價2%，本周六(14日)起生效。

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