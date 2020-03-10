新盤動向：愛海頌推出價值9.8萬足金優惠吸客
2020年03月10日 14:27
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何家欣(左)
發展商爭相推出優惠吸客。長實集團(01113)助理首席經理(營業)何家欣表示，長沙灣愛海頌暫已售出389伙，套現超過36億元。全新第1座開售約一個月以來，已售出62伙。
為回饋買家，推出「幸福金元寶」優惠，3月14日起首5名指定單位買家，可獲贈逾5両重足金金元寶，每名價值9.8萬元。配合市況回暖，第5座30個單位將加價2%，本周六(14日)起生效。
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