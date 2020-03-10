美股「血色星期一」後再跌定勁彈？歷史100%咁話...

外國傳媒報道，美股周一(9日)再現「血色星期一」，其中，標指大跌7.6%，創2008年金融海嘯以來最大跌幅，若以史為鑑，之後會如何呢？

專門研究歷史數據的金融機構Bespoke Investment Group發表數據顯示，自1952年以來，周一是第11次出現暴跌幅度逾5%的「血色星期一」，好消息是往績證明，在大跌過後，周二「100%」見到大幅反彈。剛好美國總統特朗普表現周二(10日)會公布大規模救市計劃，相信歷史有望重演。

平均來看，過去10次當周一下跌逾5%後，翌日「全部」都是升市，平均反彈達4.2%，之後一周反彈幅度達5.07%，惟值得留意的是，由於「翌日」已佔據相當大的升幅比例，故之後一周通常僅能保持平穩，要在6個月後，平均升幅才明顯地高達12.75%。換言之，投資者直至2020年底都難見「大時代」了。

無論如何，美股周一(3月9日)已締造了歷史性股災時刻，因為紐交所觸發了「停市機制」，程度猶如1987年10月19日和1929年10月28日這兩天。

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