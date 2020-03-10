【深度解構】遠慘過貿戰！企業親述全球供應鏈斷裂後果

內地經濟遭內外夾擊，除了貿易戰餘波未了，目前又加上新冠肺炎疫情廣泛蔓延，企業雪上加霜。根據人力資源公司Manpower Group最新調查顯示，內地企業的招聘意欲在有調查的亞太地區當中排尾二，僅高於香港，落後於澳洲、印度、日本、新加坡，以及台灣。印證了目前企業生意實在難做。

【原材料快耗盡 企業頭痕】

外國傳媒最新追訪了一些企業實況。其中，安徽航睿科技董事長袁靜最近有些憂慮，雖然他的公司已全面復工，復工後新訂單也源源不絕，但原材料卻出現了問題。

航睿科技在安徽省銅陵市生產各類電容器，供應給海內外的電力、電網，以及家電企業。疫情並沒有影響這類工業產品的需求，但衝擊了上游產業鏈和物流。一款從南韓進口的原材料因南韓疫情爆發而導致價格大漲50%，運輸時間也由以往的15至20天延長到45天。

他說：「幸好年前有些庫存，可以撐到4月，但是4月後如果南韓原材料的價格還這麼高，就要考慮換成國內的供應商了。」令他憂慮的是，南韓這類產品性能比國產的好，但考慮到南韓疫情還在爆發階段，產品價格和交貨期不確定性太大，不得不考慮替代方案。由於此前訂單積壓和物流供給不足，航睿科技目前海外訂單的交貨時間比往年要延長約半個月。

航睿科技的另一個原物料聚丙烯薄膜雖然不用進口，但也受到了疫情的嚴重影響。聚丙烯薄膜和生產口罩用的熔噴布用的是同一種聚丙烯原料，由於全球口罩緊缺，熔噴布價格暴漲，聚丙烯薄膜的價格也水漲船高。

袁靜說：「現在的價格漲了15至25%，但我們作為工業品終端卻不能漲價，只能壓縮利潤空間，對今年業績增長並沒有太多期望，預計今年收入較去年持平，暫時不考慮增加人員和設備，維護好現有的市場。」

【供需夾擊 威脅史無前例】

上述僅是中國製造業供應鏈上數以萬計的企業，努力擺脫疫情衝擊而重返正軌的一個縮影而已。據外媒對多個行業、地區的進出口企業採訪顯示，在境內企業努力克服員工返回崗位、物流不暢等困難實現復產之際，疫情在海外蔓延，正對中國企業形成二次打擊，即出口訂單和進口供應均面臨嚴峻威脅。

深圳市西岸國際貨運總經理馬錦鵬表示，接下來更擔憂歐美這邊的疫情發展，擔心會影響到當地的需求。他表示，公司八成業務業務來自這些地區，他們運送的商品1/3通過亞馬遜平台售出。「現在是海外的形勢變得不樂觀起來，這個形勢肯定會嚴重的影響到海外買家下訂單。」

他也指出，海外疫情爆發讓物流成本急劇飆升。「可能收集貨量下降的影響，船運公司抽掉20%左右的運力，但是海運情況相對還好，空運方面受影響更大，很多國際航班都停掉了，運力大幅下降，價格急劇上升，歐洲美國航線價格基本上就是翻了倍。」

【內需已弱 海外訂單又陷困】

受到衝擊的還有分工高度全球化的汽車供應鏈。由於疫情開始在美國蔓延，本來3月14至17日將在美國芝加哥舉行的一個展會取消，江蘇思鉑瑞進出口行政總裁倪煒不得不取消為參展預定的機票和酒店，並且預計會有更多的展會取消。他的公司主要從中國進口汽車的鋁合金輪轂，並出口到美國。他說：「減少曝光，就意味着減少新的生意機會。」

倪煒表示，他的中國供應商產能只恢復了50%左右，很多返崗員工還在14天的隔離期內，預計到3月底才能完全恢復產能；另外，工廠也在擔心員工返崗之後疫情二次爆發。他擔心即使美國客戶有訂單，可能也無法按期交付。「疫情影響預計今年的收入可能會較目標少15至20%。」

【供應鏈「缺一不可」】

還有一些企業已到了「生死存亡」關口。上海森林集團向海外80多個國家銷售建築材料，其外貿負責人於亞南表示，雖然上海工廠的復工率在85%，但剩下的15%是一個拖後腿的非常致命的環節。「這15%沒開，會影響整個的終端產品的供應。」

接受外媒調查的大部分製造業企業反映，目前尚未完全復工，供應鏈無法完全正常供貨。此外，由於物流的時效性大打折扣、運費上漲、訂單積壓等原因，訂單的交付時間往往要延長2到3周，有些海外訂單因此而丟失。

【慘過貿易戰】

中國製造網總經理李磊說：「供應鏈受損肯定會影響一些製造業，我們接觸到的很多供應商反饋說，由於延期開工，很多訂單就丟掉了，或者之前談好的訂單，沒法打樣板去給客戶確認，還有貨物的交期延誤等等，在行業裏是普遍存在的。」

中國製造網是一個對接中國製造商和國際買家的一個網上平台。

在中國製造網旗下英文雜誌總編輯朱子斌看來，中國的工廠停工對於全球供應鏈其他環節會有滯後效應，雖然一些工廠現在復工了，但在中國生產的材料現在還沒有送到國外去，他們仍需要至少等上半個月至一個月，才能獲得原材料復工。

他說：「這次疫情對全球供應鏈的影響，比中美貿易戰還要大得多，貿易戰的時候大家也只是擔心產品更貴一些而已，而且也給了大家一些時間去準備應對措施。然而，疫情來得那麼迅速，工廠也都關了，突然間整條供應鏈都像按了暫停鍵一樣。」

【即使中國復工 也無助供應鏈】

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指出，疫情在中國境外的擴大，尤其是南韓、日本，歐洲部分國家及美國，意味即使中國病例開始減少、工廠逐步復工復產，全球供應鏈也仍然處於斷裂狀態。無論是在中國或者在外國，產品都不會被輕鬆生產出來，中國也是供應鏈上的一環，中國工廠要麼缺原料、要麼缺買家，外貿受影響再所難免。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒等人在近期的報告中指出，南韓向中國出口大量的中間產品，南韓的疫情將衝擊中國打印復印、藥物、運輸設備等行業復產。此外，中國對歐洲依賴的產業領域集中在機械設備、金屬制品、化工產品、運輸設備等，而疫情蔓延下德國、法國、英國對中國的影響將遠超過意大利。

【未有疫情生意已難做】

事實上，就算未有疫情，受經濟增長減緩與貿易戰影響，單是美國企業，去年在中國的生意已愈來愈難做！

根據美國商會調查顯示，在372個成員中，有超過1/5受訪企業透露2019年收入下滑，相比2017年僅7%。其中，略高於6成受訪企業稱有盈利，是近20年以來比例最低的一次。

有超過1/3受訪者表示，正減緩或縮減2020年在中國的投資，近1/4企業表示，不預期他們的市場今年會有增長。

由上述情況可顯示，企業招聘信心不佳是有迹可尋的，打工仔也要打醒十二分精神了。

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