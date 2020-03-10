減價實錄：傲雲峰兩房戶劈價210萬沽

利嘉閣張世傑表示，土瓜灣傲雲峰1座中層G室，實用面積約522方呎，兩房間隔，2018年11月開始放盤，業主原開價1,080萬港元，經議價後減價210萬元或約19.4%，終以870萬元沽出，呎價約16,667元。

據悉，原業主於2015年2月，以約690萬元購入上述單位，持貨5年，現沽出轉手帳面獲利約180萬元，單位升值約26%。

張補充，傲雲峰本月至今累錄6宗二手成交個案。屋苑現時有80個單位放售，入場價由820萬元起。

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