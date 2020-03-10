【經濟蕭條】香港企業招聘意欲10年新低　最慘行業係...

人力資源公司Manpower Group香港周二(10日)公布最新的2020年第2季「就業展望調查」報告顯示，香港僱主預期來季增加員工人數意欲疲弱，受訪440名僱主中，僅7%僱主表示來季有意增聘人手；表示縮減人手亦有7%；83%表示維持不變，錄得10年以來最低展望指數，反映僱主招聘信心下跌。

Manpower大中華高級副總裁徐玉珊表示，經季節性調整的失業率上升至3.4%，顯示就業市場因經濟環境而疲弱，香港僱主預期未來一季招聘意欲是10年以來最低。香港就業展望自全球金融危機後首次趨向下跌，因2019冠狀病毒病蔓延已對多個行業活動構成影響，尤其是與餐飲、零售及旅遊相關行業。勞動市場短期內將承受更大壓力，僱主盡力制定較裁員更妥善的方案，如減少每周工作日數、自願減薪及凍薪來維持營運。

【運輸及公共事務7年最弱】

值得留意的是，運輸及公共事務業錄得+6%，按季及按年分別下跌5及12個百分點，是7年以來最弱指數。

徐玉珊解釋，因航班減少令客運量大減，航空公司開始實施員工特別假期安排，員工需要申請領無薪假期。不過另一方面，因為商店及餐廳縮減營業時間或關店，及居民減少外出消費，帶動網上購物趨勢，而刺激物流運輸行業急需人手應接訂單。

【服務業16年最差 其他10年最慘】

另外，服務業僱主招聘信心大幅減弱，是16年以來最低。金融保險及房地產業及批發零售業來季招聘意欲亦放緩至10年以來最弱水平。

徐玉珊稱，在疫情影響下，2020年1月份訪港旅客大跌逾半，酒店行業正面臨營運壓力，近期招聘步伐停滯。許多酒店錄得單位數字入住率，員工被要求放無薪假減低成本。而面對租金高企的零售業，亦正以減少營業時間，減薪等縮減成本措施來應對挑戰。金融銀行業方面，儘管招聘計劃推遲，但網上數碼銀行仍加強人手應付使用需求。

她表示，整體來說，不少企業已延遲招聘計劃，不過，仍對特定技能渴求，尤其是數碼化有關的技能，是在近期社會經濟不確定的情況發揮重大作用，及至防範未來的衝擊。網上商店、數碼銀行、用於教育、工作、面試的遙距交流工具需求急增。具備物聯網、數據分析、程式編寫、人工智能，以至數碼營銷經驗的人才，將備受注視。

徐續說：「雖然招聘信心持續疲弱，企業仍需求人才以應付商業運作，我們仍見逆市中有企業因項目需求而增聘合約及臨時員工。求職者更應對工作機會持開放態度，多爭取工作經驗，隨時為市場復甦作好準備。」

【香港亞太招聘意欲最弱】

香港是全球43個參與ManpowerGroup季度就業展望調查的國家及地區之一。在亞太地區，日本招聘意欲最積極；相反香港錄得最弱的淨就業展望指數。

「淨就業展望指數」計算方法是將預期人力需求增加的僱主的百分比減去預期人力需求降低的僱主的百分比，所得出的結果即為就業展望淨值。若就業展望淨值為正數，即表示預期有較多僱主計劃增加人手，相反，若就業展望淨值為負數，即表示預期有較多僱主計劃縮減人手。

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