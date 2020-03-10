佳源國際：今年銷售目標360億人幣　研拆物管業務上市

佳源今年銷售目標360億元人民幣，副主席張翼指，新冠肺炎疫情短期拖累房地產市場銷售，但仍對市場抱樂觀態度，有信心可達到目標。他坦言，市場存有許不確定性，取地時會較為審慎，取地資金佔合約銷售額約兩至四成。

另外，去年資產負債率降至78%，張解釋，去年上半取地較少、延長債券期限、以及加強資金回籠，今年目標是不超過100%。

被問到是否有意分拆旗下物管公司佳源服務上市，張表示，留意到有許多同業分拆物業管理業務上市，而在新冠肺炎疫情下，市場亦對物管板塊有較多「想像空間」，現已與中介機構洽商，探討分拆上市事宜，又透露現時物管業務收入約5億元人民幣。

至於本港業務方面，他提到，香港去年發生不少事件，但一直看好香港市場，而港府亦推出很多重要政策，相信隨着社會回復，將有許多發展機會。若有合適項目，有意繼續投資香港市場。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626