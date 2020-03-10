佳源國際：今年銷售目標360億人幣 研拆物管業務上市
2020年03月10日 15:19
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內地房地產商佳源國際(02768)2019年全年派息11港仙，主席沈天晴在電話會議上表示，雖然全年派息較2018年少，但仍採用穩定派息政策，而新冠肺炎疫情市場帶來不確定性，保留現金作發展之用，將在中期或下年再檢討派息。
佳源今年銷售目標360億元人民幣，副主席張翼指，新冠肺炎疫情短期拖累房地產市場銷售，但仍對市場抱樂觀態度，有信心可達到目標。他坦言，市場存有許不確定性，取地時會較為審慎，取地資金佔合約銷售額約兩至四成。
另外，去年資產負債率降至78%，張解釋，去年上半取地較少、延長債券期限、以及加強資金回籠，今年目標是不超過100%。
被問到是否有意分拆旗下物管公司佳源服務上市，張表示，留意到有許多同業分拆物業管理業務上市，而在新冠肺炎疫情下，市場亦對物管板塊有較多「想像空間」，現已與中介機構洽商，探討分拆上市事宜，又透露現時物管業務收入約5億元人民幣。
至於本港業務方面，他提到，香港去年發生不少事件，但一直看好香港市場，而港府亦推出很多重要政策，相信隨着社會回復，將有許多發展機會。若有合適項目，有意繼續投資香港市場。
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