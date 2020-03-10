虛擬銀行Mox Bank：冇計劃採取掠奪性定價策略

由渣打銀行(香港)牽頭的虛擬銀行Mox Bank表示，正進行員工內部測試。外媒引述該行行政總裁顧海表示，新冠肺炎爆發有望提高市民對遙距及數碼服務需求，相信虛擬銀行期內將有更多機會協助客戶。

理論上，虛擬銀行因可節省營運實體分行的資源及人手，變相有更大空間訂下較高定存息率、及較低借款息率吸引用家。不過顧指出，該行沒有計劃推行掠奪性定價策略，會為服務提供合理價格。顧透露，該行已與銀通(Jetco)達成協議，客戶日後可於銀通旗下櫃員機提款。

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