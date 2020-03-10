【經濟大瘟疫】為何美股狂冧？正因美國「月光族」近半

外國傳媒報道，美國不論是股市、債市，抑式油市，全部都響起衰退警號。

摩根大通上周致函客戶指出，市場顯示經濟衰退的機會高達90%。現在情況更糟，尤其是債市，10年期美債孳息率已降到0.5厘以下，連之前經濟大衰退時期都未見過。

儘管目前仍有機會看到疫情在夏季來臨前大致回復平靜，但專家仍廣泛預期，美國經濟未來幾周將出現零增長，甚至短暫進入負增長。

現時對經濟更大的威脅可能是個人或企業信貸違約，所以許多經濟學家都敦促國會和總統特朗普，盡快出手協助遭疫情衝擊的工人和商家。外界擔心，旅遊業和能源公司萬一撐不住，開始裁員或關門，將給工人、小企業，甚至關鍵城市造成更大傷害，尤其是在疫情發生前，就有大約40%美國人表示，支付帳單有困難，倘失業後，壓力只會更大。

須知道消費者支出佔美國經濟比重達七成，當人們無薪可領或僅僅擔心失去收入，都會緊縮支出，形成惡性循環。

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