OCEAN MARINI加推60伙　平均呎價近1.57萬元

發展商積極加推單位應市。會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，周二(10日)加推60伙的價單，間隔兩房至四房，實用面積由459至1,062方呎，扣除最高折扣後，折實平均呎價15,698港元。

而整批單位折實售價由661.1萬至1,765.8萬元，仍屬原價加推。同時希望今日落實銷售安排，並於本周六開售，本周五下午5時截止接受認購。

他又稱，樓盤暫已推出價單的262伙，折實平均呎價15,156元，市值約22.4億元。而項目50樓以上部分四房大戶傾向招標形式發售。

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