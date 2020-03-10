2月私樓租金連跌7個月 平均每呎34.7元近3年新低
2020年03月10日 16:04
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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2020年2月份私人住宅實用面積平均租金錄得34.7元，較2020年1月35.4元下跌2%。租金單月急跌，跌幅是今次調整期內最大，反映2月份肺炎疫情擴散，拖累租金明顯向下。
根據該行新簽租約統計，2020年2月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金每平方呎錄得34.7元，重返2017年5月水平，創下近3年按月新低。2019年8月租金進入調整階段，由37.9元連跌7個月共8.4%。受肺炎疫情影響下，2月份跌勢再度擴大，相信跌勢未止。
十大藍籌屋苑方面，2020年2月份紅磡黃埔花園跌幅最大，按月跌5.7%。茶果嶺麗港城跌4.0%、鴨脷洲海怡半島跌3.4%、荔枝角美孚新邨跌2.9%、鰂魚涌康怡花園跌2.6%、沙田第一城跌1.3%及天水圍嘉湖山莊跌0.9%。而鰂魚涌太古城升0.7%、藍田滙景花園升0.9%及柴灣杏花邨升1.3%。
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