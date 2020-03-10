【市後重點睇】油價彈近半成　道期升558點

2020年03月10日 16:14
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    (Getty Images圖片)
    美匯指數96關有阻力，最新報95.69，離岸人民幣(CNH)企6.9475，港匯報7.7698，美元兌日圓見升1.47%，報103.87，歐元報1.1386，英鎊企1.3070。金價報1,663美元。國際油價反彈近半成，布油處36.02美元，紐油報32.57美元。道指期貨升558點。
    ●市後關注點
    -18:00 歐元區第4季國內生產總值(GDP)終值
    ●恒生指數收市漲352點或1.41%，報25.392點，主板成交1,410億港元。「ATM」三大科網股有追捧，阿里巴巴收市升3%，美團點評及騰訊分別升2.86%及1.48%。https://bit.ly/337kdKE
    -【零售浩劫】佐丹奴去年盈利跌半，銷售額挫一成。
    -九龍倉去年基礎盈利大跌近六成。
    -傳SOHO中國獲黑石洽私有化，股價炒高37%後停牌。
    ●A股快報：滬深三大股指升1至2%。https://bit.ly/333Vjvj
    ●中國2月通脹5.2%符預期，消毒產品價格升14%。
    ●亞洲股市：日韓澳股齊反彈，結束兩連跌。
    ●新冠肺炎：
    -聯合國：疫情或令全球經濟蒸發2萬億美元。
    -周大福執董2至4月減薪三成。
    -亞洲區銀行信貸成本今年恐增7800億。
    ●【深度解構】
    -當油價平過水？對你有咩影響？https://bit.ly/2PYHYij
    -遠慘過貿戰！企業親述全球供應鏈斷裂後果。https://bit.ly/39CZ39D
    ●【經濟蕭條】香港企業招聘意欲10年新低，最慘行業係... https://bit.ly/2TQtTol
    ●【大行觀點】野村：受疫情影響，內地通脹會繼續高企。
    ●【專家點評】
    -管泓姿：美股暴跌，有咩工具可部署？https://bit.ly/38BObrb
    -大華繼顯：美將出台重大經濟措施，最新策略係… https://bit.ly/2vWgeUX
    -花旗料美國聯儲局下一步會咁做… https://bit.ly/2W3ajbd
    ●油價崩圍損害電動車業，Tesla首季恐難達需求水平。
    ●時代中國：今年銷售目標830億人幣，網上賣樓成趨勢。
    ●港元拆息︰1個月連跌十日，至1.08厘。
    ●人民幣速遞：渣打料首季企6.93，未來保持穩定。
    ●美國五大科企單日蒸發2.5萬億市值，Apple成沽空新寵。
    ●美股「血色星期一」後再跌定勁彈？歷史100%咁話...
    ●埋單計數！全球富豪身家周一大縮水，亞洲首富換位...
    ●南韓周三起加強股票沽空規定3個月。
    ●2月份辣招稅收僅7.86億，創稅項開始徵收以來新低。
    ●OCEAN MARINI加推60伙，平均呎價近1.57萬元。
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