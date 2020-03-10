【市後重點睇】油價彈近半成　道期升558點

美匯指數96關有阻力，最新報95.69，離岸人民幣(CNH)企6.9475，港匯報7.7698，美元兌日圓見升1.47%，報103.87，歐元報1.1386，英鎊企1.3070。金價報1,663美元。國際油價反彈近半成，布油處36.02美元，紐油報32.57美元。道指期貨升558點。

●市後關注點

-18:00 歐元區第4季國內生產總值(GDP)終值

-【零售浩劫】佐丹奴去年盈利跌半，銷售額挫一成。

-九龍倉去年基礎盈利大跌近六成。

-傳SOHO中國獲黑石洽私有化，股價炒高37%後停牌。

●中國2月通脹5.2%符預期，消毒產品價格升14%。

●亞洲股市：日韓澳股齊反彈，結束兩連跌。

●新冠肺炎：

-聯合國：疫情或令全球經濟蒸發2萬億美元。

-周大福執董2至4月減薪三成。

-亞洲區銀行信貸成本今年恐增7800億。

●【深度解構】

●【大行觀點】野村：受疫情影響，內地通脹會繼續高企。

●【專家點評】

●油價崩圍損害電動車業，Tesla首季恐難達需求水平。

●時代中國：今年銷售目標830億人幣，網上賣樓成趨勢。

●港元拆息︰1個月連跌十日，至1.08厘。

●人民幣速遞：渣打料首季企6.93，未來保持穩定。

●美國五大科企單日蒸發2.5萬億市值，Apple成沽空新寵。

●美股「血色星期一」後再跌定勁彈？歷史100%咁話...

●埋單計數！全球富豪身家周一大縮水，亞洲首富換位...

●南韓周三起加強股票沽空規定3個月。

●2月份辣招稅收僅7.86億，創稅項開始徵收以來新低。

●OCEAN MARINI加推60伙，平均呎價近1.57萬元。

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