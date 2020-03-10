【市後重點睇】油價彈近半成 道期升558點
2020年03月10日 16:14
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(Getty Images圖片)
美匯指數96關有阻力，最新報95.69，離岸人民幣(CNH)企6.9475，港匯報7.7698，美元兌日圓見升1.47%，報103.87，歐元報1.1386，英鎊企1.3070。金價報1,663美元。國際油價反彈近半成，布油處36.02美元，紐油報32.57美元。道指期貨升558點。
●市後關注點
-18:00 歐元區第4季國內生產總值(GDP)終值
●恒生指數收市漲352點或1.41%，報25.392點，主板成交1,410億港元。「ATM」三大科網股有追捧，阿里巴巴收市升3%，美團點評及騰訊分別升2.86%及1.48%。https://bit.ly/337kdKE
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●中國2月通脹5.2%符預期，消毒產品價格升14%。
●亞洲股市：日韓澳股齊反彈，結束兩連跌。
●新冠肺炎：
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-周大福執董2至4月減薪三成。
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●【專家點評】
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●油價崩圍損害電動車業，Tesla首季恐難達需求水平。
●時代中國：今年銷售目標830億人幣，網上賣樓成趨勢。
●港元拆息︰1個月連跌十日，至1.08厘。
●人民幣速遞：渣打料首季企6.93，未來保持穩定。
●美國五大科企單日蒸發2.5萬億市值，Apple成沽空新寵。
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●南韓周三起加強股票沽空規定3個月。
●2月份辣招稅收僅7.86億，創稅項開始徵收以來新低。
●OCEAN MARINI加推60伙，平均呎價近1.57萬元。
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