【生意難做】未有疫情前 美企在中國盈利能力已大降
2020年03月10日 16:17
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情在全球擴散，大大影響民眾消費意欲，企業盈利當然備受重擊。然而，在未有疫情前，去年受全球經濟增長減緩及貿易戰雙重夾擊，各行各業早已被拖累，單是美國企業，去年在中國的生意已愈來愈難做！
根據美國商會昨日公布一項調查顯示，在372個成員中，有超過1/5受訪企業透露，2019年收入下滑，相比之下，2017年僅7%。其中，略高於六成受訪企業稱其業務能夠錄得盈利，是近20年以來比例最低的一次。
與此同時，有超過1/3受訪者表示，正減緩或縮減2020年在中國的投資；近1/4企業更表示，不預期他們的市場今年會有增長。另約有10%受訪者表示，他們每天因疫情影響而至少損失100萬元人民幣。
美國商會主席Greg Gilligan表示，對抗疫情的行動、持續的雙邊談判，以及中國經濟增長放緩，皆令商業環境帶來挑戰。
事實上，中美今年1月簽署了第一階段貿易協議，緩解了世界上兩個最大經濟體之間的貿易緊張關係，但疫情爆發使人們對經濟快速復甦的希望破滅了。
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