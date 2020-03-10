歐股三大指數反彈1%　德國郵政飆半成

環球金融市場從「血色星期一」中反彈，歐股早市升約1%，當中英國富時100指數報6,047點，升81點或1.36%；德國DAX指數報10,711點，升86點或0.82%；法國CAC指數報4,784點，升76點或1.62%。

美股經歷史上最大單日跌幅後，美國總統特朗普周一(9日)表示，將尋求下調薪俸稅，並向受新冠肺炎疫情衝擊的行業提供「極具實質性的紓困措施」。

個別股份方面，法荷航集團(Air France–KLM)早市升勢放緩至0.08%，集團旗下法國航空將在3月取消約3,600班航班，長程機運力減少13%，同系荷蘭皇家航空料有相似調整。

德國郵政股價飆約5%，此前集團公布第四季純利按年增加5.5%，至8.58億歐元，惟警告因新冠肺炎，部分業務及今年展望將受重大影響。

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