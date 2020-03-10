美股曾「跌停市」引起關注 港交所：業務一切如常
2020年03月10日 16:30
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美股周一(9日)早段急跌7%觸發停市15分鐘後恢復交易，引起市場對香港證券市場的市場波動調節機制(市調機制)的關注。香港交易所(00388)發言人指，香港交易所的市場運作正常，而近期市況波動主要是受全球金融市場漲跌影響，該所的業務一切如常。無論市況如何，香港交易所將致力保持旗下市場透明開放、流動性充裕和具備競爭力。
據該所上周五(6日)通告，市調機制第一階段優化措施暫定今年5月推出，擴大機制所涵蓋的證券範圍，由現時覆藝所有恒生指數及恒生國企指數成分股，擴展至所有恒生綜合大型股、中型股及小型股指數成分股，以及對相關股票設立分層式觸發門檻，以進一步減低因個別股票的極端價格波動所造成的風險，並反映最新的國際常規及監管指引。該所將在機制擴大6個月後，就市場運作進行檢討，之後才推出第二階段的優化。
港交所將於本月23日至27日進行端對端測試，交易所參與者可自行選擇是否參與，完成測試後將於4月中舉行實習環節，讓參與者熟習機制。
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