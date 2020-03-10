美股曾「跌停市」引起關注　港交所：業務一切如常

據該所上周五(6日)通告，市調機制第一階段優化措施暫定今年5月推出，擴大機制所涵蓋的證券範圍，由現時覆藝所有恒生指數及恒生國企指數成分股，擴展至所有恒生綜合大型股、中型股及小型股指數成分股，以及對相關股票設立分層式觸發門檻，以進一步減低因個別股票的極端價格波動所造成的風險，並反映最新的國際常規及監管指引。該所將在機制擴大6個月後，就市場運作進行檢討，之後才推出第二階段的優化。

港交所將於本月23日至27日進行端對端測試，交易所參與者可自行選擇是否參與，完成測試後將於4月中舉行實習環節，讓參與者熟習機制。

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