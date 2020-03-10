【零售浩劫】佐丹奴今年20店租約到期　香港或續削舖

劉指出，現時佐丹奴門店減租情況與大市相若，主要減租安排在2至3月份，部分業主積極減租，亦有業主表現猶豫，尚未知4月份會否繼續減租。

他直言，街舖續租比較「容易傾」，公司議價能力較高。惟公司在港經營約60間店舖，當中七成是商場店舖。他表示，不太介懷今年能否成功續租20間店舖。

為控制成本，公司在日前已經宣布自3月起一眾管理層自願減租，為期3個月。劉氏強調，減薪措施僅針對管理層，對於基層、前線同事將實行「三不」，即不減薪、不裁員、不偷工減料。

劉續指出，公司允許員工自願減少工作時間，因應工時比例上的改變，人工會有所調整，但強調有關措施屬自願性質。另外，過去兩個月香港市場沒有關店，但就有縮短營業時間。

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