交投急增！黃埔花園本月十天錄19宗買賣

中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園3月至今暫錄19宗成交，交投急增，較上月同期6宗大幅增加逾2倍，本月兩房及三房單位交投分布平均，兩房佔10宗，三房佔9宗，屋苑平均實用呎價亦因筍盤早被市場消化，而上揚至16,899元，按月升幅6.5%。

他又指出，屋苑12期2座中層D室，實用面積797方呎，三房一套間隔，另設儲物房，1月放盤開價1,380萬港元，現以1,335萬元成交，呎價16,750元。新買家為同區租客，見放盤罕有，考慮片刻即拍板入市。據悉，原業主於1993年8月以450萬元買入，持貨26年半，轉手帳面獲利885萬元，單位期內升值近2倍。

屋苑對上一宗同類型單位於上月底錄得，一伙實用面積同屬797方呎的12期6座高層D室，以1,328萬元成交，呎價16,662元，同類型單位短短兩星期升值7萬元。

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