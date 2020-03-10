歌禮製藥公布治療新冠肺炎臨床研究進展

該研究的治療組之一，口服戈諾衛®聯合利托那韋治療組，計劃入組10例新型冠狀病毒肺炎患者，實際入組11例患者。截至本公告日期，所有11例接受口服戈諾衛®聯合利托那韋治療的患者均已達到國家衛生健康委員會發佈的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》的出院標準後出院。

戈諾衛®（達諾瑞韋）是口服丙肝病毒蛋白酶抑制劑，於2018年6月獲得國家藥品監督管理局批准上市，用於治療慢性丙型肝炎，為本公司已商業化的產品。據上市規則第18A.05條規定的警示聲明，該公司無法擔保我們能取得利托那韋的上市批准或最終成功地營銷利托那韋。

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