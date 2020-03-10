【fb直播】港股反彈力夠唔夠？
2020年03月10日 16:45
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隔晚美股暴瀉，不過港股周二(10日)高開245點，早市一度倒跌，但隨着內地股市，以及美國10年期債息回升，恒指重拾動力，最多升超過500點，港股最壞時間已過？這輪反彈力度夠唔夠？
憧憬新冠肺炎疫情持續受控，三大新經濟股「ATM」跑贏大市，當中美團點評(03690)即市最多升逾4%，三隻股份邊隻揀得過？
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