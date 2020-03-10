新冠肺炎：中智全球料會員增長帶來不利影響

此外，預期病毒爆發將令集團須延遲推出其Go Badge功能。本集團將SEC3URE Go!硬件的製造外包予亞洲供應商。集團已獲告知，由於中國政府實施包括運輸及工作限制等若干緊急公共衛生措施，預期Go Badge硬件將會延遲約3個月交付。延期交付不會對集團會費造成直接影響。然而，由於本公司相信更新加入Go Badge功能對醫療場所及會員具吸引力，延遲推出Go Badge或會減慢本集團會員增長速度。

由於病毒爆發事態仍在發展，公司未能量化病毒爆發對集團帶來的財務影響。

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