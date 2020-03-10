新冠肺炎：中智全球料會員增長帶來不利影響
2020年03月10日 16:45
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中智全球控股(06819)公布，目前並無注意到新冠肺炎病毒對其來自現有會員的費用收入造成任何重大影響。然而，由於病毒爆發已蔓延至美國等多國，公司注意到醫療場所及供應商公司的決策週期有所延長，亦減少出席營銷活動，預期將對集團截至2020年6月30日止財政年度下半年以及截至2021年6月30日止財政年度第一季度的會員增長帶來不利影響。
此外，預期病毒爆發將令集團須延遲推出其Go Badge功能。本集團將SEC3URE Go!硬件的製造外包予亞洲供應商。集團已獲告知，由於中國政府實施包括運輸及工作限制等若干緊急公共衛生措施，預期Go Badge硬件將會延遲約3個月交付。延期交付不會對集團會費造成直接影響。然而，由於本公司相信更新加入Go Badge功能對醫療場所及會員具吸引力，延遲推出Go Badge或會減慢本集團會員增長速度。
由於病毒爆發事態仍在發展，公司未能量化病毒爆發對集團帶來的財務影響。
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