便利店逆市跑贏！利亞零售去年多賺13%　連特別息派40仙

集團表示，儘管去年下半年面臨嚴峻的經營挑戰，但由於可比較同店銷售額增長，集團營業額上升5.9%至56.32億元；「OK齊齊印」線上平台持續提升OK便利店的客流量及交易量，加上便捷時尚眼鏡品牌Zoff之業務擴展，帶動營業額增長。

其中，便利店業務去年營業額增加7.5%，至45.24億元，可比較同店銷售額較2018年同期增長6.1%。餅屋業務營業額下降2.5%，至10.92億元，由節日產品銷量減少所導致。發展中業務營業額因Zoff店舖網絡擴充而增加36%，至1.05億元。

毛利及其他收入佔營業額之百分比輕微下降0.1%，至38%，主要由於零售市場競爭激烈且生產成本高企，該等因素因集團有效之「線上到線下」顧客關係管理計劃，特別是「OK齊齊印」(擁有150萬名會員)，以及OK便利店包裝飲料及雪糕之銷售強勁而有所抵銷。由於人民幣貶值使聖安娜生產成本下降，令毛利率有所提升。

集團預期，本地零售業將大受新型冠狀病毒疫情的影響，有機會影響集團於2020年上半年的業務表現，集團已迅速採取行動，以盡量減低其不利影響。

截至2019年12月31日，香港OK便利店總數336家。集團上年度開設13家新OK便利店，但亦有14家店舖結業。同期集團於香港及澳門開設3家聖安娜餅屋，並有4家餅屋結業，總數共有99家。截至年底，聖安娜餅屋於廣州設有27家分店。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626