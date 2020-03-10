九倉吳天海：與會德豐業務重疊　惟未見有衝突

至於市場預期，會德豐和九倉會藉私有化重組業務，或會將香港地產發展注入九倉，令分工更清晰。吳表示，如要注入，隨時都可以做，不用等私有化完成。此外，兩間公司在香港房地產業務有重叠，他說不是今天才出現的事情，並稱，「將來都可能係咁，見唔到有衝突，因為香港地產市場大」，更謂反而可能是優勢。

至於會德豐一旦私有化成功後，九倉的董事會是否需要重組，吳是否需要退任現在職位？吳在回答時笑稱：「暫時未收到大信封」。

九倉本次業績需要為內地房地產項目撥備達37.9億元，吳解釋，是去年12月作出的決定，主要因為內地地方政府限價的措施嚴格。又透露，今年首兩內地銷售按年跌逾一半；旗下內地地盤就算已全面復工，但工人未完全返工，直言建築進度不理想。惟幸集團資金穩健，不急於賣樓。

他又預期，疫情過後，內地樓市或會出現新盤減價求售的情況，因部分內房公司需要急售資產來填補資金鏈缺口。

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