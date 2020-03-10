滙豐為投資管理公司發行綠色存款證　息率2.05厘

滙豐銀行繼去年12月在香港發行首批綠色零售存款證後，亦已為一間環球投資管理公司發行新的綠色存款證。該批港元綠色存款證予景順投資管理，提供2.05厘的固定票面年息率，為期6個月。

發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。滙豐承諾於2025年底前，在全球提供及促成1,000億美元可持續發展融資及投資，而迄今為止已落實524億美元。

滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，在亞洲，投資者和發行人均樂意採納更能顧及環保和社會責任的綠色金融產品，而香港投資者亦對ESG(環境、社會及管治)相關產品深感興趣。

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