恐44年最慢！晨星估內地今年經濟僅增長2.2%

晨星(Morningstar)發表報告，將中國2020年實際GDP增長預期下調2.5個百分點，由原本預測的4.7%下調至2.2%。根據官方數據，這將是中國自1976年以來最慢增長。

晨星預測，新冠肺炎疫情對2020年全球GDP平均影響為負1.5%，長期影響為負0.2%。晨星股票分析師Preston Caldwell認為，自疫情爆發以來，全球股市下跌了10%以上，反應過大，料疫情對生產力的損害較低，而且一旦病毒消退，經濟信心應該會迅速恢復，所帶來的長遠影響不大。

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