【零售浩劫】佐丹奴：疫情影響長過沙士 對前景感悲觀
2020年03月10日 17:20
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佐丹奴主席及行政總裁劉國權(中)
受新冠肺炎疫情影響，零售市道大受影響。佐丹奴(00709)主席及行政總裁劉國權直言，對比2003年爆發的「沙士」，今次疫情造成的影響是全球性，亦影響公司所覆蓋的市場，預期疫情爆發的時間會長過「沙士」，對零售前景感到悲觀。
他續指出，2003年的零售在經歷過「沙士」後，尚有如「類固醇」的自由行政策幫助，但現時則未能夠預期會再次出現「類固醇」。
他稱，現時市況很差，不能估計失業潮何時會到，危機下唯有做好準備，「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」，以迎接困難和挑戰。
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