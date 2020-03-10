【零售浩劫】佐丹奴：疫情影響長過沙士　對前景感悲觀

他續指出，2003年的零售在經歷過「沙士」後，尚有如「類固醇」的自由行政策幫助，但現時則未能夠預期會再次出現「類固醇」。

他稱，現時市況很差，不能估計失業潮何時會到，危機下唯有做好準備，「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」，以迎接困難和挑戰。

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