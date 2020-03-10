趁勢提速！支付寶加碼搶攻小程序市場

支付寶開放生態事業部總經理何勇明向外媒表示，民眾對網上服務的需求在新冠肺炎疫過後只會有增無減。他又說，支付寶小程序傾向為商戶提供數據分析，而非加插廣告去賺錢。

連接農戶與食肆的新鮮食品交易平台美菜，已開始以支付寶小程序直接售貨予一般消費者，短短一個星期內已經有超過80萬新用戶循此途徑購物，遍布全國80個城市。

「微信之父」張小龍於今年1月初的「微信公開課」提過，去年微信小程序商品交易總額激增1.6倍至8,000億元人民幣，並使騰訊相關的廣告收入增長53%，而今年會推出更多廣告形式加速小程序變現。他又說，微信小遊戲去年收入增長35%，預計今年及明年增速會分別加快至38及40%。

不過，何勇明表示，「我們給商戶的服務與微信不同......我們的小程序會提供更多功能滿足中小企於客戶管理、支付和融資上的需要」。

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