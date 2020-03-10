趁勢提速！支付寶加碼搶攻小程序市場
2020年03月10日 17:22
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阿里巴巴(09988)旗下螞蟻金服，正加緊發展其流動支付程式支付寶內的小程序(即支付寶內的應用程式)。外電報道，支付寶現設下全國有4,000萬商戶使用支付寶小程序的目標，換言之，要比目前的170萬戶翻逾廿番，並趁新冠肺炎疫情推出更多誘因，鼓勵商戶開發支付寶小程序。
支付寶開放生態事業部總經理何勇明向外媒表示，民眾對網上服務的需求在新冠肺炎疫過後只會有增無減。他又說，支付寶小程序傾向為商戶提供數據分析，而非加插廣告去賺錢。
連接農戶與食肆的新鮮食品交易平台美菜，已開始以支付寶小程序直接售貨予一般消費者，短短一個星期內已經有超過80萬新用戶循此途徑購物，遍布全國80個城市。
儘管起步較遲，惟市場仍注視支付寶也大搞小程序會對騰訊(00700)構成甚麼影響，事關小程序這種「App內App」會讓用戶用微信用得更頻密，不但有助於深化騰訊系產品的生態圈，更可望收集更多數據發展不同產品，因此小程序是騰訊近年一直重點開拓的戰場，而「戰果」就是從支付寶奪去流動支付的市場份額。
「微信之父」張小龍於今年1月初的「微信公開課」提過，去年微信小程序商品交易總額激增1.6倍至8,000億元人民幣，並使騰訊相關的廣告收入增長53%，而今年會推出更多廣告形式加速小程序變現。他又說，微信小遊戲去年收入增長35%，預計今年及明年增速會分別加快至38及40%。
不過，何勇明表示，「我們給商戶的服務與微信不同......我們的小程序會提供更多功能滿足中小企於客戶管理、支付和融資上的需要」。
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