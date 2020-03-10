今海國際料去年虧損大減
2020年03月10日 17:22
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今海國際(02225)公布，預期截至2019年12月31日止全年度錄得虧損約20萬至40萬新加坡元(下同)，較2018年度虧損約350萬元大幅減少。
該虧損主要由於2019年新加坡建築行業復甦，建築需求及外籍工人的收費率增加，導致人力外包及相關輔助服務所得收益增加；就貿易應收款項確認的減值虧損減少。
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