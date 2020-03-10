權威金融料去年虧損減少
2020年03月10日 17:22
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權威金融(00397)預計，集團於截至2019年12月底止全年度將會持續錄得虧損。然而，有關虧損估計較2018年同期虧損約4.37億港元大幅減少，例如80%以上。
董事認為2019年財年有關虧損大幅減少主要由於期內收益顯著增加；投資公平值變動所產生的虧損大幅減少；應佔聯營公司有溢利，而2018年財年則為虧損；並無有關應收聯營公司款項的減值虧損。
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