投資者疫市出手！銅鑼灣地舖劈價逾70%　售3400萬元

舖位投資者在淡市購買旺區地舖。消息透露，銅鑼灣耀華街雙號地舖，面積約800方呎，去年中前曾叫價1.2億元，最新以約3,400萬元易手，大劈價逾70%，呎價約42,500元。據悉，該舖現由餐廳以每月約11萬元承租，惟近月市況欠佳，原業主特別安排減租至6萬元。原業主於1990年7月以170萬元買入上址。

去年上述街道也曾錄得成交，如去年9月耀華街另一雙號地舖，面積800方呎，以約3,300萬元易手，舖位由凍肉店承租，月租6萬元。而去年12月耀華街另一雙號地舖，面積同為800方呎，則以約3,250萬元交吉沽出。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626