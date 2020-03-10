居屋王失色！富榮花園三房連補價唔使一千萬

居屋樓王身價隨大市回落，旺角富榮花園樓價跌回一千萬港元以下價位。世紀21家天下黎振傑表示，該盤9座中層H室，實用面積592方呎，1月時於已補價自由市場開價1,100萬元放盤，經議價後獲同區租客以990萬元購入，呎價16,723元。

據了解，原業主2007年5月以250萬元購入上址。

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