油價大戰升級！沙特阿美停牌　4月起破天荒日產1230萬桶

外國傳媒報道，世界最大石油公司——沙特阿美於當地時間周二上午11點48分宣布暫停股票買賣，公告顯示，暫停股票買賣的原因是「等待宣布公司重要事務」。截至暫停交易時，沙特阿美股價為每股30.05里亞爾，上漲6%，僅僅高於去年底招股價30里亞爾。

不過，沙特阿美停牌未必反映「油價大戰」有停火迹象，行政總裁此前透露，預計公司4月份供應量將為每日1,230萬桶。一旦如此，將是紀錄高位，此產量亦已超過阿美公司的最高產能，顯示沙國不僅將增產，還將動用戰略庫存，以最大數量及最快速度對市場「灌油」，為今次「價格戰」中的最新手段。

沙特能源大臣亦稱，在自由的市場中，每個產油國都需要證明其競爭力，保留並增加其市場份額。

俄羅斯方面，總統普京不打算與石油公司會面。這意味着石油公司的增產計劃未被打斷。

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