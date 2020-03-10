【憧憬全球救市】道指期貨急彈逾千　港股夜期高水

全球金融市場經歷「血色星期一」後，目前市場憧憬環球政府聯手救市，刺激美國道指期貨現升1,037點，港股夜期報25,671點，升222點，高水278點。

美國國債孳息率自歷史低位進一步回升，反映整體融資成本的10年期美債孳息率升至0.716厘，周一(9日)曾跌至歷史低位0.313厘。法國10年期債券孳息率亦上升0.1厘，至-0.281厘；德國2年期債券孳息率上漲0.1厘，至-0.907厘。債息回升反映市場對經濟衰退的悲觀預期下降。

在救市憧憬下，紐約期油現報每桶33.51美元，漲7.64%；布蘭特期油現報每桶36.74美元，漲6.93%。避險情緒降溫不利金價，現貨金報每安士1,658.99美元，跌1.28%。

值得留意的是，伊拉克已跟隨沙特大幅下調油價。世界最大石油公司——沙特阿美於當地時間周二上午11點48分宣布暫停股票買賣，公告顯示，暫停股票買賣的原因是「等待宣布公司重要事務」。截至暫停交易時，沙特阿美股價為每股30.05沙特里亞爾，上漲6%。

另外，日本首相安倍晉三透露，已制訂了4,300億日圓的財政支持計劃，提供1.6萬億日圓的金融支持計劃。

美國總統特朗普周一(9日)表示，將尋求下調薪俸稅，並向受新冠疫情衝擊的行業提供「極具實質性的紓困措施」，在是否需要採取經濟刺激計劃問題上的立場發生轉變。

特朗普在白宮新聞發布會上稱，計劃與議員討論後，在周二(10日)的新聞發布會上宣布「非常重大」的行動來支持經濟。「明天下午(即香港時間周三(11日)凌晨)我會在這裏，宣布一些重要的經濟措施。」

他指出，想幫助那些領取時薪的人，他們可能會因為不能出門而賺不到工資，「讓他們不會因為並非自己的過錯而受罰。」

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