環海•東岸首現銀主盤 叫價455萬元
2020年03月10日 18:24
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紅磡環海•東岸出現項目首個銀主盤，中原葉文浩稱，單位為1C座中層E室，實用面積241方呎，開放式間隔，坐向東南享海景，叫價455萬港元，呎價18,880元。
據了解，單位2015年9月購入價約400.3萬元，是次放售價高約54.7萬元。若新買家購入作收租用途，以市值月租1.25萬元計算，租金回報率約3.3厘。
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