新冠肺炎：李氏大藥廠4月生產口罩 料每月100萬個
2020年03月10日 18:32
東網電視更多新聞短片
李氏大藥廠(00950)公布，由於疫情在全球蔓延及對口罩需求大升，香港政府近日根據其防疫抗疫基金，推出「本地口罩生產資助計劃」。集團聯營公司普樂藥業目前正營運一間面積約1,700平方英呎、且符合ISO-8 100,000級要求的無塵車間，該無塵車間位於香港科學園。
因此，普樂決定利用該無塵車間生產口罩，以幫助香港解決口罩短缺的迫切情況。普樂已訂購兩台全自動化口罩生產機及生產所需的原材料，預期將於3月底前運抵香港。普樂計劃於3月底前開始設備調試及正式投產，預計於4月可產出製成品以申請相關的產品認證。按設備規格，每台生產機每月的產能將不少於100萬個口罩。口罩成品的質量目標是達到ASTM第一級或以上的認證標準。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！