新冠肺炎：李氏大藥廠4月生產口罩　料每月100萬個

因此，普樂決定利用該無塵車間生產口罩，以幫助香港解決口罩短缺的迫切情況。普樂已訂購兩台全自動化口罩生產機及生產所需的原材料，預期將於3月底前運抵香港。普樂計劃於3月底前開始設備調試及正式投產，預計於4月可產出製成品以申請相關的產品認證。按設備規格，每台生產機每月的產能將不少於100萬個口罩。口罩成品的質量目標是達到ASTM第一級或以上的認證標準。

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