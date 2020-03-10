【憧憬全球救市】伊拉克減價　油價仍急彈逾一成

市場憧憬全球救市，尤其是美國總統特朗普將於香港時間周三(11日)凌晨公布計劃，暫時蓋過產油國「價格戰」的威脅，油價大幅反彈。

布蘭特期油現彈12.81%，報每桶37.7美元；紐約期油報每桶34.37美元，升13.66%。

不過，外媒報道，伊拉克跟隨沙特阿拉伯，將4月銷往亞洲的原油價格下調每桶4至5美元；銷往歐洲的原油價格亦下調每桶4至5美元；銷往美國的原油價格則下調每桶2.5至3美元。

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