【憧憬全球救市】伊拉克減價 油價仍急彈逾一成
2020年03月10日 18:47
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(Getty Images圖片)
市場憧憬全球救市，尤其是美國總統特朗普將於香港時間周三(11日)凌晨公布計劃，暫時蓋過產油國「價格戰」的威脅，油價大幅反彈。
布蘭特期油現彈12.81%，報每桶37.7美元；紐約期油報每桶34.37美元，升13.66%。
不過，外媒報道，伊拉克跟隨沙特阿拉伯，將4月銷往亞洲的原油價格下調每桶4至5美元；銷往歐洲的原油價格亦下調每桶4至5美元；銷往美國的原油價格則下調每桶2.5至3美元。
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