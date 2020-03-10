各界促撤辣：代理籲放寬壓測　免樓市出現「後遺症」

祥益地產總裁汪敦敬表示，辣招稅跌至新低，反映樓市投資氣氛大幅回落，而投資者早已懂得以公司轉讓或家人的首置身分等方式入市，亦是數字回落原因。但措施打擊炒風之餘，同時令用家不能入市，是「很差」的房屋政策，所以撤辣目的，不是要推低樓價，而是令用家受惠。他建議，減息環境下，政府先要放寬壓力測試。其次，提升樓價1,500萬元以下按揭成數，換樓客需求增加，放售自用的中細價單位，令二手供應上升。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，新冠肺炎疫情影響，加上2月的節日氣氛及社會動盪情況，樓市交投被凍結，加上海外買家數目銳減，亦於上月辣招稅宗數反映出來。政府現時應立即考慮撤辣，不要期望待樓價如1997年時急瀉才出手，因為在中美貿戰、低息環境、疫情蔓延，以及環球股市急跌等負面因素下，亦令樓市出現「後遺症」，屆時才撤辣已經太遲。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626